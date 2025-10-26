ATP Basel: Wenigstens ein kleines bisschen Geschichte steht an

Joao Fonseca und Alejandro Davidovich Fokina spielen heute im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Basel um den Titel. Für den Spanier wäre es der erste überhaupt, für den Brasilianer der bislang größte.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 21:07 Uhr

© Getty Images Gewinnt Alejandro Davidovich Fokina heute seinen ersten Titel auf der ATP-Tour?

Was wir den Fans in Basel zunächst einmal wünschen wollen? Ein richtig schönes Endspiel über drei enge Sätze, wo es auch wirklich einen Matchball gibt und keinen Rückzug eines der beiden Finalisten. Ab dem Viertelfinale war das Traditionsturnier in der St.Jakobshalle ja wie verhext, ein Spieler nach dem anderen musste aufgeben oder konnte gar nicht antreten.

Und somit treffen also Alejandro Davidovich Fokina, die Nummer acht von Basel 2025, gegen den angesetzten Joao Fonseca aufeinander. Grundsätzlich eine schöne Paarung. „ADF“ gilt ja als sehr vielseitiger Spieler, da sind einige Variationen zu erwarten. Joao Fonseca kommt eher über die Geschwindigkeit. Bringt aber mit seinen 19 Jahren schon ganz viel Charisma mit. Und eine treue Fangemeinschaft, die die Tribünen bei den verschiedenen Turnieren mit neuen Impulsen belebt.

Fonseca hat das einzige Duell gewonnen

Sportlich stellen sich zwei Fragen:

Wird Alejandro Davidovich Fokina erstmals ein Turnier auf der ATP-Tour gewinnen können? Bislang stand er vier Mal im Endspiel, alleine 2025 gab es drei Finalteilnahmen. Unvergessen die Tränen nach der Niederlage gegen Alex de Minaur im Endspiel von Washington. In Acapulco verlor Foki am Finaltag gegen Tomas Machac, in Delray Beach gegen Miomir Kecmanovic.

Und: Schafft Joao Fonseca erstmals den Einzug unter die 30 besten Profis der Welt? Das wäre natürlich ein Meilenstein, der auch einen ganz praktischen Nutzen hätte: Würde der 19-Jährige diese Position nämlich bis zu den Australian Open halten (oder sogar vielleicht noch verbessern) können, wäre er beim ersten Major 2026 gesetzt. Ganz abgesehen davon, dass Fonseca noch keinen 500er-Titel geholt hat. Lediglich den beim 250er in Buenos Aires.

Im Head-to-Head hat Fonseca die Nase mit 1:0 vorne. Der Sieg im einzigen Duell kam im Sommer in Cincinnati zustande - weil Davidovich Fokina im zweiten Satz aufgeben musste.

