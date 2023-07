ATP Bastad: Alexander Zverev fertigt Thiago Monteiro ab

Alexander Zverev ist beim ATP-250-Turnier in Bastad ohne Probleme ins Viertelfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.07.2023, 16:54 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ließ Thiago Monteiro keine Chance

Starker Auftritt von Alexander Zverev: Der deutsche Olympiasieger setzte sich im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Bastad gegen Thiago Monteiro klar mit 6:1 und 6:0 durch und steht beim schwedischen Sandplatzevent somit im Viertelfinale.

Zverev, der in der ersten Runde gegen Alex Molcan noch große Probleme gehabt hatte, dominierte Monteiro im Achtelfinale von Beginn an und ließ dem Brasilianer zu keinem Zeitpunkt des Matches eine Chance. Im Viertelfinale trifft der 26-Jährige am Freitag auf Andrey Rublev oder Pavel Kotov.

Schon vor Zverev hatte Casper Ruud sein Viertelfinalticket gelöst. Der topgesetzte Norweger gewann gegen Alexander Shevchenko mit 6:2 und 6:4. Ruud trifft nun auf den Österreicher Sebastian Ofner, der sich im ersten Match des Tages gegen Bernabe Zapata Miralles behauptet hatte.

