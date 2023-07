ATP Bastad: Ruud abgeklärt, Rublev mit K(r)ampf im Finale

Beim ATP-World-Tour-250-Sandplatz-Event in Bastad (Schweden) kommt es im Endspiel zum Duell zwischen Casper Ruud und Andrey Rublev.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2023, 18:07 Uhr

© Getty Images Casper Ruud steht bei seinem Quasi-Heimturnier in Bastad im Endspiel

Nachdem im Halbfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Bastad (Schweden) bereits die vier topgesetzten Spieler aneinandergeraten waren, hat nun auch das morgige Finale den Präfix "Traum" verdient. Mit Casper Ruud und Andrey Rublev haben die beiden absoluten Titelfavoriten das Endspiel erreicht.

Ruud machte im ersten Match des Tages das Finalticket klar. Dem Norweger gelang bei seinem Quasi-Heimturnier in Schweden ein am Ende souverän erspielter 6:3,-7:5-Erfolg gegen den an drei gereihten Lorenzo Musetti. Der Weltranglisten-Vierte hat nun die Möglichkeit zum zweiten Mal nach 2021 im hohen Norden den Turniersieg zu holen.

Weit epochaler war die darauffolgende Begegnung zwischen dem Russen Andrey Rublev und dem Argentinier Francisco Cerundolo. Erst das "verflixte siebente Spiel" im dritten Satz brachte die endgültige Entscheidung für den aktuell Weltranglisten-Siebenten aus Moskau. Die beiden Durchgänge davor waren jeweils über die volle Distanz gegangen und erst in der Kurzentscheidung entschieden worden. Am Ende hieß es nach 2:48 Stunden Spielzeit 7:6 (6), 6:7 (7), 6:4 für Rublev.

Für den Monte-Carlo-Champion dieses Jahres geht es in Bastad um den insgesamt 14 Turniererfolg auf ATP-Tour-Ebene.

