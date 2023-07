ATP Bastad: Holt Alexander Zverev endlich Titel Nummer 20?

Alexander Zverev darf sich nach seiner überzeugenden Vorstellung gegen Thiago Monteiro Hoffnungen auf den Turniersieg in Bastad machen. Es wäre der 20. Titel für den Deutschen auf der ATP-Tour.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 08:06 Uhr

© Getty Images Kann Alexander Zverev in dieser Woche in Bastad zuschlagen?

Es ist schon ziemlich lange her, dass Alexander Zverev einen Siegerpokal in die Höhe stemmen durfte. Zugegeben: Damals, im November 2021, war es eine ziemlich wichtige Trophäe, die Zverev mit nach Hause nehmen durfte. Nämlich jene vom ATP Finale in Turin, wo sich die deutsche Nummer eins zum zweiten Mal zum inoffiziellen ATP-Weltmeister kürte.

In den folgenden Monaten gab es noch ein paar gute Chancen (Montpellier mit der Finalniederlage gegen Alexander Bublik und dann in Madrid, wo Zverev Carlos Alcaraz unterlag), aber das Verletzungs-Aus gegen Rafael Nadal in Roland Garros 2022 hat auch die Jagd auf Titel Nummer 20 unterbrochen.

Ist es nun in dieser Woche in Bastad so weit?

Die beiden bisherigen Matches haben dafür ein schlagkräftiges Argument geliefert: das 6:1 und 6:0 gegen Thiago Monteiro war auch in dieser Höhe das absolut korrekte Ergebnis. Alexander Zverev hat aber an der schwedischen Küste auch schon gezeigt, dass er sich das Leben selbst schwer machen kann: Zum Auftakt gegen Alex Molcan. Welchen Zverev werden wir also heute gegen Andrey Rublev sehen (ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky und in unserem Liveticker)? Gegen Rublev führt Zverev im Head-to-Head mit 5:1.

Mögliche Treffen mit Cerundolo und Ruud

Und vor allem: Was kommt danach? Geht es nach der Setzliste, dann muss sich Zverev auf dem Weg zum Championat mit den letzten beiden Titelgewinnern in Bastad auseinandersetzen. Im Halbfinale würde nämlich Francisco Cerundolo warten, der im vergangenen Jahr hier reüssiert hat. Und im Endspiel dann Casper Ruud, der Sieger von 2021. Gegen Ruud hat Zverev in Roland Garros ziemlich glatt verloren, wenn auch durch eine Verletzung am Oberschenkel behindert. Gegen Cerundolo hat Zverev noch nie gespielt.

Sollte es in Bastad in dieser Woche allerdings nicht klappen, dann tut sich schon in der nächsten eine sehr attraktive Möglichkeit auf: Denn was gäbe es Schöneres, als in der Geburtsstadt Hamburg endlich den 20. Turniersieg auf der ATP-Tour zu holen?

Hier das Einzel-Tableau in Bastad