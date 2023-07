ATP Bastad: Sebastian Ofner scheitert an Casper Ruud

Sebastian Ofner musste sich dem topgesetzten Casper Ruud im Viertelfinale des ATP-250-Events von Bastad in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 15:15 Uhr

© GEPA pictures Sebastian Ofner schied im Viertelfinale gegen Casper Ruud aus

Am Ende war der Tank schon etwas leer: Sebastian Ofner ist beim ATP-250-Turnier in Bastad im Viertelfinale ausgeschieden. Der 27-Jährige, der in der Vorwoche beim Challenger-Event in Salzburg triumphiert hatte, unterlag dem topgesetzten Casper Ruud mit 3:6 und 4:6.

Ofner hielt gegen Ruud zu Beginn gut mit, ein Break zum 4:2 markierte im ersten Satz die Vorentscheidung zugunsten des French-Open-Finalisten. Im zweiten Durchgang reichte dem Weltranglistenvierten dann ein gutes Returnspiel beim Stand von 1:1. Trotz der Niederlage darf sich Ofner am Montag über ein neues Karrierehoch freuen, im Live-Ranking liegt er derzeit auf Rang 51.

Ruud trifft im Halbfinale indes auf Lorenzo Musetti. Der Italiener hatte sich im ersten Match des Tages gegen Filip Misolic in drei Sätzen behauptet. Auch in der Doppel-Konkurrenz gab es für die Österreicher am Freitag keinen Grund zur Freude: Alexander Erler und Lucas Miedler unterlagen Francisco Cabral und Rafael Matos im Halbfinale mit 2:6 und 3:6.

