ATP Brüssel: Dreisatzerfolg gegen Lehecka! Felix Auger-Aliassime holt sich den Titel

Felix-Auger Aliassime ist der Titelträger des ATP 250er-Turniers in Brüssel. In einem hart umkämpften Endspiel siegte der Kanadier in drei Sätzen gegen Jiri Lehecka 7:682), 6:7(6), 6:4.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 19:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Felix Auger-Aliassime hat bei einem Hallenevent mal wieder einen Titel gewonnen.

Felix Auger-Aliasime zeigt sich erneut in seiner typischen herbstform. Im Endspiel von Brüssel siegte der Kanadier gegen Jiri Lehecka nach zwei engen Sätzen und krönt sich damit zum achten Mal zum Titelträger bei einem Event der ATP Tour.

Dafür musste Auger-Aliassime ein hartes Stück Arbeit verrichten. Jiri Lehecka konnte im ersten Durchgang keine seiner drei Breakchancen verwerten und verpasste so die Chance auf eine komfortablere Führung. Der Tiebreak ging dann deutlich an Auger-Aliassime, der fortan nichts mehr anbieten sollte.

Lehecka schafft den Ausgleich

Denn im zweiten Satz hatte nur der Weltranglistendreizehnte Chancen auf ein Break, die jedoch auch von Auger-Aliassime ungenutzt bleiben sollten. Erneut ging es in den Tiebreak. Und dieses Mal hatte Jiri Lehecka die Nase vorn, der sogar zwei Matchbälle abwehren musste.

Im dritten Satz legte Felix Auger-Aliassime dann mit dem ersten Break der Partie den Grundstein für den Erfolg. Nach 2:37 Stunden beendete der erste Matchball der Partie die Woche von Brüssel und ließ dem kanadischen Start jubeln.

Auger-Aliassime idt der Hallenkönig

Felix Auger-Aliassime bringt mit dem Titel in Brüssel das Kunststück fertig, fünf seiner acht Titel im Monat Oktober gewonnen zu haben. Kein Wunder, zeigt der 25-Jährige doch auf den Hardcourts in den Eventhallen (sieben der acht Titel) stets allerbeste Leistungen.

Im Race to Turin“ um die Teilnahme bei den ATP Finals rangiert „FAA“ auf dem neunten Platz knapp hinter Lorenzo Musetti und darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme machen.

Hier das Einzel-Tableau in Brüssel