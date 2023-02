ATP Buenos Aires: Carlos Alcaraz mit mühevollem Einstand beim Comeback

Carlos Alcaraz hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires mit einem Sieg sein Comeback gegeben. Der Erfolg gegen Laslo Djere musste aber hart erkämpft werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 07:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz am Mittwoch in Buenos Aires

Carlos Alcaraz ist zurück. Und das mit einem Sieg. Der Weltranglisten-Zweite, der seit seinem Aus beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy kein Match mehr bestreiten konnte und sowohl die ATP Finals in Turin wie auch die Australian Open verpasste, gewann sein Auftaktmatch beim 250er-Event in Buenos Aires gegen den Serben Laslo Djere mit 6:2, 4:6 und 6:2. Alcaraz zog damit bereits ins Viertelfinale ein, wo er nun auf Djeres Landsmann Dusan Lajovic trifft.

Noch viel größere Probleme hatte Cameron Norrie, die Nummer zwei des Turniers. Der Brite musste gegen Lokalmatador Facundo Diaz Acosta in ein Tiebreak des dritten Satzes, setzte sich schließlich mit 4:6, 7:5 und 7:6 (6) durch. Norrie spielt im Viertelfinale wieder gegen einen Argentinier, nämlich Tomas Etcheverry.

Noch nicht ganz so weit ist Dominic Thiem. Der Österreicher muss nach seinem Auftakterfolg gegen Alex Molcan heute gegen Juan Pablo Varillas ran (ab 17:30 Uhr live bei Sky Sport Austria und in unserem Liveticker). Im Falle eines Sieges könnte Thiem auf Lorenzo Musetti treffen, der es aber zunächst mit Pedro Cachin zu tun bekommt.

Hier das Einzel-Tableau in Buenos Aires