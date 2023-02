ATP Buenos Aires: Dominic Thiem - Lasset die Saison beginnen

Dominic Thiem peilt beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires seinen ersten Saisonsieg an. Die Generalprobe am Montag verlief für den Österreicher nicht nach Wunsch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 00:03 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem eröffnet gegen Alex Molcan

Wo, wenn nicht in Buenos Aires, soll es für Dominic Thiem mit dem ersten Saisonsieg klappen? Der Österreicher fühlt sich in der argentinischen Hauptstadt pudelwohl und hat eine bärenstarke Bilanz von elf Siegen bei nur einer Niederlage aufzuweisen. Diese setzte es bei Thiems jüngstem Aufritt vor drei Jahren im Halbfinale gegen Diego Schwartzman.

Seitdem ist in der Karriere des Niederösterreichers so einiges passiert. Grand-Slam-Titel, Handgelenksverletzung, Absturz in der Weltrangliste, Managementwechsel. Geblieben ist die Freundschaft mit Schwartzman. Kein Wunder also, dass sich Thiem und der Argentinier am Montag zu einem gemeinsamen Doppel auf Court 2 einfanden. Dieses ging gegen Sebastian Baez und Facundo Bagnis mit 5:7 und 4:6 verloren.

Molcan fühlt sich auf Sand zuhause

Wirklich ernst wird es für Thiem allerdings erst am Dienstag. Der US-Open-Sieger von 2020 bekommt es zum Auftakt mit dem an Position sieben gesetzten Alex Molcan zu tun. Der Weltranglisten-51. aus der Slowakei zählt Asche - genauso wie Thiem - zu seinem natürlichen Habitat und erreichte in seiner Karriere drei Endspiele bei Sandplatzturnieren. Zu einem Titel reichte es aber weder 2022 (Marrakesch und Lyon) noch ein Jahr davor (Belgrad).

Die Auslosung hätte für Thiem dennoch eine bessere sein können. Denn mit überbordendem Selbstvertrauen dürfte der 29-Jährige nicht unbedingt in den Flieger gen Südamerika eingestiegen sein. In seinen ersten vier Saisonmatches gewann der Niederösterreicher keinen einzigen Satz. Das Motto in Buenos Aires kann daher nur lauten: Lasset die Saison auch für Dominic Thiem beginnen.

