ATP Buenos Aires: Dominic Thiem - "Zu viele Eigenfehler"

Dominic Thiem hat nach seinem Achtelfinalaus beim ATP-250-Turnier in Bueno Aires selbstkritische Töne gefunden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.02.2023, 19:57 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schied in Buenos Aires im Achtelfinale aus

So groß die Hoffnung der österreichischen Tennisfans nach dem Erstrundenauftritt von Dominic Thiem beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires gewesen war, so groß war nur zwei Tage später die Ernüchterung. Der US-Open-Sieger von 2020 musste sich Juan Pablo Varillas überraschend glatt mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben und konnte dabei zu keinem Zeitpunkt an die Leistung gegen Alex Molcan anschließen.

"Ich bin sehr enttäuscht über meine Niederlage, überhaupt weil ich am Dienstag eine ganz gute erste Runde gespielt habe, wo einige positive Aspekte dabei waren", gab Thiem nach dem Achtelfinalaus zu Protokoll. Auch im Training habe er sich in den Tagen von Buenos Aires gut gefühlt. "Jedoch hat der Anfang gestern überhaupt nicht gepasst, ich habe gar nicht in die Partie reingefunden und noch dazu hat Varillas einen guten Start erwischt."

Thiem gab sich vor allem angesichts des schwachen Beginns - Varillas gewann fünf der ersten sechs Spiele - selbstkritisch. "Ich muss einfach konzentrierter in das Match reinstarten. Ich hab gefightet, aber leider hat es dann nicht mehr gereicht, die Partie noch zu drehen. Von den Schlägen her waren zu viele Eigenfehler dabei, die einfach nicht passieren dürfen", monierte der 29-Jährige.

"Ich versuche jetzt trotzdem, das Match schnell zu vergessen", erklärte der Weltranglisten-99. In der kommenden Woche geht Thiem beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro an den Start. Er hoffe auf ein paar gute Trainingseinheiten und Verbesserungen in seinem Spiel, so der Niederösterreicher. "Doppel werde ich wahrscheinlich auch spielen, damit ich meinen Return und den ersten Ball nach dem Aufschlag verbessere."

