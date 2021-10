ATP Challenger Alicante: Oscar Otte im Halbfinale ausgeschieden

Oscar Otte ist beim ATP-Challenger-Turnier in Alicante im Halbfinale gescheitert. Der Deutsche unterlag Hugo Grenier in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2021, 15:36 Uhr

© Getty Images Oscar Otte ist in Alicante im Halbfinale ausgeschieden

Das programmgemäße Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Alicante hätte ein echter Klassiker werden können: An Position eins gesetzt war Feliciano Lopez in das Event gegangen. von unten im Tableau hatte Fernando Verdasco gegrüßt. Tatsächlich werden das Finale am Sonntag aber zwei Franzosen bestreiten: Hugo Grenier und Constant Lestienne. Grenier hatt Lopez in Runde zwei besiegt - und hielt sich auch im Halbfinale gegen US-Open-Achtelfinalist Oscar Otte schadlos. Grenier gewann mit 6:3, 6:7 (3) und 6:4.

Der Deutsche wehrte sich zwei Stunden lang, schien nach dem Gewinn des zweiten Satzes das Momentum auf seiner Seite zu haben. Grenier schaffte aber in der Entscheidung ein frühes Break und brachte dieses ins Ziel.

