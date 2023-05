ATP-Challenger Bordeaux: Jan-Lennard Struff bereits im Viertelfinale

Jan-Lennard Struff steht beim ATP-Challenger-175-Turnier in Bordeaux nach einem Sieg über den Lokalmatador Kyrian Jacquet in der Runde der letzten Acht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 11:40 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht im Viertelfinale des ATP-Challengers in Bordeaux

Madrid-Finalist Jan-Lennard Struff bäckt diese Woche zwar kleinere Brötchen auf der ATP-Challenger-Tour, bei einem Turniersieg bei dem stark besetzten Sandplatz-Event der 175er-Kategorie in Bordeaux würde aber dennoch ein stattliches Punktesalär auf dem Weltranglisten-Konto des Warsteiners eingehen. Den ersten Schritt dazu hat Struff bereits am Mittwoch getätigt.

Nach einem Freilos in Runde eins setzte sich der Deutsche im Achtelfinale deutlich mit 6:3, 6:3 gegen den Franzosen Kyrian Jacquet durch. Der in Frankreich an eins gesetzte Struff könnte im Viertelfinale auf den Österreicher Dominic Thiem treffen, der mit dem Lokalmatador Corentin Moutet allerdings eine unangenehme Aufgabe vor der Brust hat.

Hier das Einzel-Tableau aus Bordeaux.