ATP Challenger Bordeaux: Thiem eröffnet gegen Paire, Struff führt Feld an

Dominic Thiem spielt in Runde eins des ATP-Challenger-Turniers in Bordeaux gegen Benoit Paire. Jan-Lennard Struff geht als Nummer eins in das stark besetzte Turnier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 14:56 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem erwartet in Bordeaux eine spannende Aufgabe in Runde eins

Nach dem Halbfinal-Einzug in Mauthausen wartet auf Dominic Thiem kommende Woche in Bordeaux einerichtig prominente Aufgabe: Denn Thiem, mit einer Wildcard ins Feld gekommen, eröffnet gegen Benoit Paire. Der Lokalmatador hat in den letzten Woche wieder zu seiner Form gefunden. Sollte Thiem eine Runde weiter kommen, ginge es entweder gegen Corentin Moutet oder einen Qualifikanten.

Angeführt wird das Tableau von Jan-Lennard Struff, der mit einem Freilos startet. Struff könnte im Viertelfinale auf Dominic Thiem treffen.

Extrem prominent ist der unterste Teil des Rasters besetzt: Denn da findet sich der Name von Andy Murray, der Nummer zwei in Bordeaux. Der schon zum Auftakt auf Stan wawrinka treffen könnte. Wenn der Schweizer seine Auftaktpartie gegen einen Qualifikanten gewinnt.

Hier das Einzel-Tableau in Bordeaux