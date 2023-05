ATP Challenger Bordeaux: Thiem schlägt Paire in drei Sätzen

Dominic Thiem ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Benoit Paire in die zweite Runde des ATP-Challenger-Turniers in Bordeaux eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2023, 17:34 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem bei der Arbeit

2:03 Stunden benötigte Thiem, um in Bordeaux mit 4:6, 6:4 und 6:3 als Sieger vom Court zu gehen. Der Aufschlag war in diesem Match nicht wahnsinnig viel wert: Vor allem im ersten Satz gab es ein wahres Breakfestival. Am Ende hatte Dominic Thiem seinem französischen Gegner sechs Mal dessen Aufschlag abgenommen.

In Runde zwei bekommt es Thiem wieder mit einem Lokalmatador zu tun: Es geht gegen Corenton Moutet, der sich gegen den Lucky Loser Michael Geerts in drei Sätzen behaupten konnte. Sollte Dominic thiem auch dieses Match gewinnen, könnte es im Viertelfinale zum Treffen mit Jan-Lennard Struff kommen. Der Deutsche ist in Bordeaux an Position eins gesetzt.

Von ganz unten im Tableau grüßt Andy Murray. Der Schotte startet entweder gegen Stan Wawrinka oder den Franzosen Ugo Blanchet.

