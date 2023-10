ATP Challenger Bratislava: Thiem meistert Hürde Sachko

Dominic Thiem hat in der ersten Runde beim Challenger-Turnier in Bratislava gegen Vitaly Sachko 7:6(5), 6:3 gewonnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.10.2023, 21:34 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem nahm die erste Hürde mit Bravour.

Zu Beginn des Matches hielten beide Spieler ihren Service. Eine frühe erste Breakchance für den Österreicher fand keinen Erfolg. Im sechsten Spiel führten zwei Vorhand-fehler von Thiem zum ersten Break der Partie. Auch wenn Sachko anschließend auf 5:2 stelte, konnte sich der Ukrainer nicht dem wachsenden Druck des ehemaligen Grand-Slam-Champions beugen, der nun deutlich die eigenen Fehler reduzierte und vermehrt Druck auf den Ukrainer ausüben konnte.

Auch ein 0:30 beim Stand von 6:5 für Sachko stellt keine größere Gefahr dar, da Thiem in dieser Drucksituation stark servierte. Im anschließenden Tiebreak ging Thiem mit 3:0 in Führung. Die Vorentscheidung fiel so bereits zu Beginn, auch wenn der ehemalige Top10-Spieler erst den dritten Satzball zum 7:5 nutzen konnte.

Thiem im zweiten Satz stabil

Im zweiten Abschnitt setzte Thiem bei eigenem Aufschlag seine gute Leistung fort. Auch im Returnspiel ergaben sich immer wieder gute Situationen. Doch brauchte es fünf Möglichkeiten bis der Knoten zum Break platzte. Die Vorentscheidung zum 6:3 für den aktuell 72. im ATP Ranking. Nach 1:45 Stunde verwandelte Thiem den dritten Matchball erfolgreich zum Einzug in die zweite Runde.

Dort geht es für den Topgesetzten des Turniers in der slowakischen Hauptstadt gegen den Kanadier Gabriel Diallo (ATP 164) oder den Briten Arthur Fery (ATP 319). Das Match wird erst Mittwoch den dritten Turniertag eröffnen.

