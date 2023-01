ATP-Challenger Canberra: Jan-Lennard Struff stürmt ins Halbfinale

Jan-Lennard Struff hat mit einer starken Leistung das Halbfinale beim ATP-Challenger-Turnier in Canberra erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2023, 09:45 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff ist gut in Form

Die gute Form von Jan-Lennard Struff hält weiter an. Der deutsche Davis-Cup-Spieler, der ungesetzt in das ATP-Challenger-Turnier in Canberra gegangen war, setzte sich am Donnerstag im Viertelfinale gegen den Franzosen Enzo Couacaud sicher mit 6:4 und 6:2 durch. In der Vorschlussrunde bekommt es Struff nun mit einem Mann zu tun, den er auch beim Davis-Cup-Treffen Anfang Februar in Trier wiedersehen könnte: Leandro Riedi nämlich. Der junge Schweizer besiegte in seinem Viertelfinale Liam Broady mit 5:7, 6:4 und 6:4.

In der oberen Hälfte des Tableaus in Canberra hat sich Turnierfavorit Marton Fucsovics bislang noch keine Blöße gegeben. Der Ungar besiegte Marc Polmans in drei Sätzen und trifft im Halbfinale auf Yosuke Watanui, der gegen Norbert Gombos keine Probleme hatte.

