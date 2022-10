ATP-Challenger Ismaning: Max Rehberg heute um den Finaleinzug

Am heutigen Freitag wurden im Hauptfeld in Ismaning die Viertelfinals im Einzel und die Halbfinals im Doppel ausgetragen. Im rein deutschen Viertelfinale des ATP-Challenger-Turniers der Kategorie 80 hatte der Youngster die Nase vorn.

Max Rehberg spielt heute um den Finaleinzug in Ismaning

Mit großer Spannung wurde die innerdeutsche Begegnung zwischen Lokalmatador Max Rehberg (ATP 596) und dem Reutlinger Elmar Ejupovic (ATP 329) erwartet. Es entwickelte sich von Beginn an ein komplett ausgeglichenes Match, das von souveränen Aufschlagspielen auf beiden Seiten bestimmt wurde. Ohne jegliche Breakchance im gesamten Match sollte die Entscheidung in allen Sätzen im Tiebreak fallen. Im ersten Durchgang wehrte der 19-jährige Landshamer zwei Satzbälle ab und verwertete seinerseits die dritte Möglichkeit. In Satz zwei verwandelte Rehberg unter tosendem Beifall der einheimischen Zuschauer den einzigen Satzball zum 7:6 (8), 7:6 (4)-Erfolg nach 1:54 Stunden Spielzeit und zieht damit erstmalig in das Halbfinale eines Challenger-Turniers ein.

Im Anschluss an das Match kommentierte der TennisBase-Profi: „Elmar hat heute hat einen Tick besser aufgeschlagen als meine Gegner in den beiden Matches davor, da seine Aufschläge für mich kaum zu lesen waren. Das Match war unglaublich eng und es hätte auch in zwei Sätzen für ihn ausgehen können. Aber irgendwie habe ich es dann doch wieder geschafft und bin natürlich mega glücklich über den Sieg.“

Turnierfavorit Halys weiter auf Kurs

Weiter auf Titelkurs ist mit Quentin Halys (ATP 78) der Topfavorit des Turniers. Mit 25 servierten Assen und 85% gewonnener Punkte beim ersten Aufschlag ließ der 25-jährige Franzose im Match gegen Alastair Gray (ATP 289) bei eigenem Service nichts anbrennen und sicherte sich im ersten Satz das einzige Break der Begegnung. Trotz heftiger Gegenwehr des 24-jährigen Briten, der in diesem Jahr unter anderem ein ITF-Turnier auf Rasen gewinnen konnte und mit seiner Spielanlage für schnelle Beläge prädestiniert ist, setzte sich der letztjährige Halbfinalist mit 6:4, 6:7, 7:6 nach 2:10 Stunden durch.

„Es war sehr schwer heute, denn Alastair ist ein großartiger Spieler und serviert richtig stark. Ich finde es war ein tolles Match auf sehr hohem Level. Im Frühjahr hatte ich schon mal gegen ihn beim Challenger-Turnier in Frankreich gewonnen, aber auf dem schnellen Belag hier hat er noch stärker gespielt“, so Halys nach seinem Erfolg.

Kurzer Arbeitstag für Pospisil

Nur etwas mehr als einen Satz bekamen die Ismaninger Zuschauer beim Match der Nr. 3 des Turniers zu sehen. Der Kanadier Vasek Pospisil (ATP 122) gewann den ersten Satz mit einem Break im achten Spiel und konnte gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs seinem Gegner Vitaliy Sachko (ATP 312) das Service abnehmen. Beim Stand von 3:6 und 0:1 konnte der Ukrainer das Match nicht mehr fortsetzen und gab nach 36 Minuten krankheitsbedingt auf. Im Halbfinale trifft der 32-jährige Pospisil auf Lokalmatador Max Rehberg.

Qualifikant Zuk weiter auf Erfolgskurs

Nach erfolgreicher Qualifikation spielt Kacper Zuk (ATP 269) auch im Hauptfeld in Ismaning groß auf. In seiner Viertelfinalbegegnung gegen den Kasachen Denis Yevseyev (ATP 278) hatte der 23-jährige Pole nur im zweiten Satz einen kleinen Durchhänger und behielt nach 1:36 Stunden mit 6:4, 3:6, 6:3 die Oberhand. In der Runde der letzten Vier fordert er den an Nr. 1 gesetzten Quentin Halys.

Fallert und Jebens peilen Doppeltitel an

Im Doppelfinale am Samstag greift ein rein deutsches Doppel nach dem Siegerpokal. Fabian Fallert und Hendrik Jebens, die aufgrund ihrer starken Ergebnisse in den letzten Monaten auf dem Sprung in die Top 100 der Doppelweltrangliste stehen, besiegten den Giessener Julian Lenz mit seinem Partner Dustin Brown, der inzwischen wieder für Jamaica startet. Nach 54 Minuten fixierten die beiden ehemaligen College-Spieler mit 6:3, 6:2 ihr drittes Challenger-Finale in dieser Saison und streben gegen die finnisch/belgische Kombination Patrik Niklas-Salminen und Michael Geerts ihren ersten gemeinsamen Titel auf der Profitour an.