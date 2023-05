ATP-Challenger Mauthausen: "Ein gutes Zeichen" - Dominic Thiem nach Auftaktsieg happy

Dominic Thiem (ATP-Nr. 96) beackert aktuell die ATP-Challenger-Tour - am Dienstag feierte er einen Auftakterfolg in Mauthausen. Das nächste Match steht schon heute an.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2023, 21:24 Uhr

Dominic Thiem ist in Madrid gut gestartet

Dominic Thiem ist auf der Suche nach Matchpraxis - kein Masters-Turnier in Rom, sondern zwei Challenger-Auftritte sind daher das Stichwort für den Lichtenwörther dieser Tage. Erste Station: Das Heimspiel in Mauthausen, wo Thiem seine erste Aufgabe am gestrigen Dienstag souverän löste.

Ein frühes Break in Durchgang eins, ohne Gefahr dann zum Satzgewinn; in Durchgang zwei einen drohenden 0:2-Rückstand abgewehrt und dann selbst davongezogen, gegen einen jungen Österreicher, den Qualifikanten Matthias Ujvary, die Nummer 1193 im ATP-Ranking.

„Alles andere als einfach“, so Thiem im Anschluss an seinen Sieg im ORF auf die Frage, wie schwierig es denn war, gegen einen jungen, eher unbekannten Landsmann anzutreten – verbunden mit dem großen Druck, selbst unbedingt gewinnen zu müssen. „Ich habe ihn natürlich vom Namen her gekannt. Nachdem er zwei Qualirunden gewonnen hat, speziell die letzte gegen einen starken Gegner, habe ich erwartet, dass er gut spielt.“

Einfach sei das Match entsprechend nicht gewesen, „ich hatte nicht viel zu gewinnen“, so Thiem. „Ich bin glücklich, wie es am Ende gelaufen ist. Ich bin bereit auch für morgen.“

Thiem heute gegen Delbonis: "Ein absoluter Topspieler"

Morgen ist nun schon heute, Thiem trifft nun mit Federico Delbonis auf das ziemliche Gegenteil von Ujvary; auf einen Mann mit großer Erfahrung (ab 14.30 Uhr). „Er ist schon lange auf der ATP-Tour unterwegs, hat Leute wie Federer geschlagen. Ein absoluter Topspieler“, ist Thiem vorgewarnt gegen den 32-jährigen Argentinier, aktuell auf Rang 220 notiert, aber auch schon mal die Nummer 33. „Da muss ich mich steigern", so Thiem.

Der vor allem froh ist, dass die Vorhand wieder funktioniert. Denn Rückhand-Schönheit hin oder her - am Ende ist es eben doch die Vorhand, die das Spiel bestimmt und bestimmen soll. "Die war die letzten zwei Jahre die Baustelle. Jetzt beginne ich wieder damit, mit der Vorhand die Punkte aufzubauen, viel mehr mit der Vorhand zu spielen. Das ist ein gutes Zeichen.“

Gegen Delbonis wird Thiem dennoch etwas umbauen müssen, denn der Argentinier ist ein Leftie. Bisherige Bilanz: 3:0 für Thiem, die letzte Begegnung stammt vom Turnier in Gstaad im vergangenen Jahr.