ATP-Challenger: Murray siegt weiter, Paire gewinnt Prestigeduell gegen Pouille

Während Andy Murray auf der ATP-Challenger-Tour in Nottingham schon wieder im Viertelfinale steht, hat Benoit Paire in Lyon mit einem Sieg gegen Lucas Pouille dasselbe Kunststück geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 23:07 Uhr

© Getty Images Andy Murray und der Rasen - das passt!

Andy Murrays Entscheidung, nicht in Roland Garros anzutreten und sich stattdessen auf die Rasensaison zu konzentrieren, bringt weiter reichen Ertrag. Nachdem Murray vergangene Woche in Surbiton schon den Titel geholt hat, steht er nun beim Challenger in Nottingham schon wieder im Viertelfinale.

Murray gewann gegen Hugo Grenier mit 6:3 und 7:5. In der Runde der letzten acht bekommt es der dreimalige Major-Sieger nun mit Dominic Stricker zu tun. Der Schweizer Schützling von Dieter Kindlmann schlug in seinem Achtelfinale Ryan Peniston sicher mit 6:4 und 6.2.

Paire schlägt in Lyon Pouille

Zu einem französischen Prestigeduell kam es derweil im Achtelfinale von Lyon: Benoit Paire, der zum Auftakt den Österreicher Dennis Novak besiegen konnte, setzte sich nach einer Spielzeit von 2:02 Stunden gegen Landsmann Lucas Pouille durch. Pouille hatte zuletzt bei den French Open die Qualifikation überstanden - und im Hauptfeld gegen Lucky Loser Jurij Rodionov auch die erste Runde gewonnen (wie auch schon das Quali-Finale).

Paire, als Nummer fünf der letzte Gesetzte in der unteren Tableau-Hälfte in Lyon, bekommt es wieder einem Franzosen zu tun: Gabriel Debru nämlich, der nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen war. Seine Chance aber zu nutzen weiß.

