ATP-Challenger Neapel: Erler und Frantzen souverän zum Titel

Alexander Erler und Constantin Frantzen haben beim ATP-Challenger-Turnier in Neapel beinahe ungefährdet den Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2025, 20:42 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Erler hat mit Partner Constantin Frantzen in Neapel zugeschlagen

Erler und Frantzen waren als Nummer eins in den Challenger in Neapel gegangen. Und waren ohne Satzverlust in das Finale eingezogen. Auch da gab sich das österreichisch-deutsche Paar keine Blöße: Erler/Frantzen gewannen gegen Geoffrey Blancaneaux und Albano Olivetti mit 6:4 und 6:4.

Blancaneaux und Olivetti hatten davor Lucas Miedler und Luke Johnson im Halbfinale besiegt. Mit Miedler hat Alexander Erler seine bislang größten Erfolge gefeiert.

Hier das Doppel-Tableau in Neapel