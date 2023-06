ATP Challenger Nottingham: Andy Murray holt auch hier den Titel

Andy Murray hat beim ATP-Challenger-Turnier das Finale gewonnen und damit seinen zweiten Rasentitel in Folge geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2023, 15:40 Uhr

Murray gewann im Endspiel mit 6:4, 6:4 gegen Arthur Cazaux - und feierte damit seinen zehnten Matchsieg in Folge auf Rasen.

In der vergangenen Woche hatte "Sir Andy" bereits beim Challenger in Surbiton den Titel geholt.

Der Schotte hatte extra die French Open ausgelassen, um sich gut auf Rasen vorzubereiten, mit dem großen Ziel natürlich, in Wimbledon gut abzuschneiden. Dort hatte er 2013 und 2016 den Titel geholt.

Murray in Wimbledon gesetzt?

In der kommenden Woche ist Murray beim ATP-Turnier in Queen's am Start. Hier trifft er am Dienstag auf Alex de Minaur.

Murray wird sich dank seines Turnierssiegs ab Montag wieder in den Top 40 der Welt einreihen. Bei einem guten Abschneiden in Queen's könnte er sogar eine Setzung in Wimbledon erreichen.