ATP Challenger Nottingham: Andy Murray und Dominik Koepfer stehen im Halbfinale

Andy Murray und Dominik Koepfer haben beim ATP-Challenger-Turnier in Nottingham den Sprung in die Vorschlussrunde geschafft.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.06.2023, 21:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andy Murray siegt munter weiter

Über den bisherigen Verlauf der Rasensaison kann sich Andy Murray wahrlich nicht beschweren: Nach seinem Triumph beim Challenger-Event in Surbiton steht der dreifache Grand-Slam-Sieger auch in Nottingham bereits im Semifinale. Im Viertelfinale setzte sich der Brite gegen den aufstrebenden Schweizer Dominic Stricker mit 7:6 (2) und 7:5 durch.

Der Plan, auf die French Open zu verzichten und sich bestmöglich auf Wimbledon vorzubereiten, scheint aus Murrays Sicht voll aufzugehen. Im Halbfinale bekommt es der ehemalige Weltranglistenerste mit Nuno Borges zu tun. Der Portugiese schlug Sho Shimabukuro am Freitag souverän in zwei Sätzen.

In einem möglichen Endspiel könnte Murray auf Dominik Koepfer treffen. Der 29-Jährige zog am Freitag durch einen 7:5, 4:6 und 6:3-Erfolg über den britischen Wildcard-Inhaber George Loffhagen in die Vorschlussrunde ein. In dieser misst sich der an Position fünf gesetzte Deutsche mit Arthur Cazaux.

Hier das Einzel-Tableau in Nottingham