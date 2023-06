ATP Challenger Perugia: Regen! Dominic Thiem muss sich gedulden

Dominic Thiem wird seinen ersten Auftritt beim ATP-125-Challenger-Event in Perugia erst am Mittwoch absolvieren. Aufgrund von Regenschauern konnte der Österreicher am Dienstag noch nicht ins Turniergeschehen eingreifen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 20:54 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem wird in Perugia erst am Mittwoch ins Turniergeschehen eingreifen

Anders als zunächst vorgesehen wird Dominic Thiem seine Erstrundenpartie beim ATP-Challenger-Turnier in Perugia erst am Mittwoch bestreiten. Die für Dienstagabend angesetzte Partie des US-Open-Siegers von 2020 konnte aufgrund anhaltender Regenschauer in Umbrien nicht duchgeführt werden.

Für Thiem änderte sich nicht nur der Termin seiner Auftaktbegegnung, sondern auch der Gegner. Ursprünglich hätte der 29-Jährige in Perugia gegen Flavio Cobolli eröffnet, stattdessen trifft er nun auf Lucky Loser Stefano Travaglia. Der Grund für Cobollis kurzfristige Absage ist nicht bekannt.

Thiem und Travaglia standen sich auf der ATP-Tour bislang noch nie gegenüber. Das erste Aufeinandertreffen der beiden findet am Mittwoch als dritte Partie nach 11 Uhr auf dem Center Court statt und gibt es nicht vor 14 Uhr in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau in Perugia