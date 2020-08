ATP Challenger Prag: Stan Wawrinka kämpft sich ins Finale

Auch in seinem vierten Match in Prag musste Turnierfavorit Stan Wawrinka über die volle Distanz gehen. Und wieder setzte sich der Schweizer durch: diesmal mit 5:7, 6:3 und 6:3 gegen den Tschechen Michael Vrbensky.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 16:13 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka hat auch sein viertes Drei-Satz-Match in Prag gewonnen

Stan Wawrinka nimmt beim ATP-Challenger-Turnier in Prag weiterhin den schwierigen, aber immer noch erfolgreichen Weg. Wie schon in seinen drei Matches zuvor, musste Wawrinka auch im Halbfinale gegen Lokalmatador Michael Vrbensky über drei Sätze gehen, gewann nach einer Spielzeit von 2:20 Stunden mit 5:7, 6:3 und 6:3. Vrbensky hatte im Achtelfinale vom Rückzug von Philipp Kohlschreiber profitiert, in der Runde der letzten Acht gegen Elias Ymer aus Schweden gewonnen.

Der dreimalige Sieger eines Grand-Slam-Turniers hat damit gegen Roman Safiullin, Oscar Otte, Sumit Nagal und nun eben auch gegen Vrbesnky einen Satz abgegeben.

Wawrinka, der ebenso wie Roger Federer, Gael Monfils oder Rafael Nadal auf eine Teilnahme bei den diesjährigen US Open verzichtet, trifft im samstäglichen Endspiel auf den Aslan Karatsev. Der Russe besiegte den an Position drei gesetzten Pierre-Hugues Herbert mit 7:5 und 7:6 (7). Und das, obwohl Herbert im Tiebreak des zweiten Satzes schon mit 5:1 geführt hatte.

Einige Spieler, die in dieser Woche in der tschechischen Hauptstadt aufgeschlagen haben, bekommen schon in wenigen Tagen ihre nächste Chance: Nachdem die Frauen ein WTA-Turnier mit Siegerin Simona Halep ausgetragen hatten, nun der erste Challenger in Prag zu Ende geht, steht gleich der nächste für die Männer an.

