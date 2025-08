ATP Challenger: Stebe im Viertelfinale, Engel verliert

Während Cedrik-Marcel Stebe in Cordenons im Viertelfinale steht, kassierte Justin Engel in Grodzisk Mazowiecki eine Achtelfinalniederlage.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 16:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Cedrik-Marcel Stebe steht im Viertelfinale

Cedrik-Marcel Stebe hat beim Challenger-Sandplatzturnier in Cordenons das Viertelfinale erreicht. Der 34-jährige Deutsche, der in der italienischen Gemeinde dank seines Protected Rankings im Hauptfeld steht, setzte sich am Mittwoch in der Runde der letzten 16 gegen den Portugiesen Tiago Pereira mit 7:6 (5), 4:6 und 6:0 durch. Im Viertelfinale trifft Stebe auf Zsombor Piros oder Valentin Vacherot.

Weniger gut lief es hingegen für Stebes Landsmann Justin Engel. Der deutsche Youngster unterlag dem Italiener Francesco Maestrelli im Achtelfinale des Challenger-Hartplatzevents im polnischen Grodzisk Mazowiecki mit 4:6 und 6:7 (2).

Hier das Einzel-Tableau in Cordenons