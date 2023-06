ATP-Challenger Surbiton: Andy Murray lässt Jurij Rodionov im Finale keine Chance

Jurij Rodionov musste sich im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Surbiton dem zweifachen Wimbledon-Champion Andy Murray geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.06.2023, 20:15 Uhr

Andy Murray in Surbiton

Andy Murray war im Endspiel des ATP-Rasen-Challenger-Turniers in Surbiton eine Klasse für sich. Beziehungsweise für seinen Kontrahenten Jurij Rodionov jedenfalls eine Klasse zu stark. Denn der ehemalige Weltranglisten-Erste setzte sich gegen den Österreicher nach lediglich 68 Minuten Spielzeit mit 6:3, 6:2 durch. Murray, der den grünen Untergrund als seinen absoluten Lieblingsbelag bezeichnet, hat damit einen ersten großen Schritt in der Vorbereitung für das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon gemacht.

Trotz der Niederlage hat Rodionov im Südwesten Londons eine sehr gute Turnierwoche hingelegt und bis zum Endspiel gegen den zweifachen Olympia-Goldmedaillen-Gewinner keinen Satz abgegeben. Auch der Niederösterreicher zählt das grüne Gras zu seinem Lieblingsgeläuf, stand etwa 2021 beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Stuttgart überraschend im Halbfinale. Rodionov verbessert sich mit dem Finaleinzug im ATP-Ranking um 20 Plätze und wird ab Montag auf Rang 114 zu finden sein.

Das Endspiel in Surbiton war für 16:00 Uhr (MESZ) angesetzt gewesen, konnte auch rechtzeitig losgehen, musste allerdings beim Stand von 6:3, 3:1 und 40:0 für Murray wegen Regens unterbrochen werden.

