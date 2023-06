ATP-Challenger-Tour: Dominic Thiem startet auch in diesem Jahr in Salzburg

Dominic Thiem wird wie schon im vergangenen Jahr auch 2023 beim ATP-Challenger-Turnier in Salzburg an den Start gehen. Neben Thiem tritt auch die gesamte österreichische Elite um Sebastian Ofner an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 08:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Dominic Thiem ist auch in diesem Jahr in Salzburg dabei

Salzburg ruft - und alle österreichichischen Spitzenspieler werden kommen. Es sei denn, es läuft in Wimbledon über die Erwartungen gut. Denn das ATP-Challenger-Turnier in Salzburg, das vom 09. bis zum 16. Juli auf der STC-Anlage im Volksgarten in Salzburg ausgetragen wird, kollidiert mit der zweiten Woche des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Allerdngs hat, Stand jetzt, nur Dominic Thiem seinen PLatz in London sicher. Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Filip Misolic oder Dennis Novak müssen in die Qualifikation.

In Salzburg freut man sich jedenfalls auf die Rückkehr Thiems, der im vergangenen Jahr zum Auftakt Misolic besiegt hatte. "Es war sehr unkompliziert. Kurz vor Nennschluss hat sich Thiem noch angemeldet. Wir freuen uns natürlich, dass er wieder nach Salzburg kommt", wirdTurnierchef Gerald Mandel in den Salzburger Nachrichten zitiert. An POsition eins gesetzt wird der Spanier Roberto Carballes Baena sein.

Für Dominic Thiem und Sebastian Ofner geht es indes zunächst einmal auf Rasen los bzw. weiter. Thiem spielt heute in HalleWestfalen gegen Alexander Zverev (ab ca. 15 Uhr, live bei Eurosport und in unserem Ticker), Ofner hat gestern beim Challenger in iIkley die erste Runde gegen Laurent Lokkoli souverän gewonnen. Dennis Novak (in der Qualifikation) und Jurij Rodionov sind in Ilkley dagegen schon raus. Der Sieger dieses Events bekommt traditionell eine Wildcard für Wimbledon.