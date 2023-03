ATP-Challenger-Tour: Seriensieger Purcell, Überraschungsmann van Assche

Auch die ATP-Challenger-Tour hat in der vergangenen Woche bemerkenswerte Geschichten produziert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.03.2023, 07:18 Uhr

© Getty Images Max Purcell ist erstmals unter die Top 100 eingezogen

Max Purcell, das sollte man auf gar keinen Fall vergessen, reist als regierender Wimbledon-Champion durch den Challenger-Zirkus. Der Australier hat im vergangenen Jahr an der Seite von Matthew Ebden den Titel an der Church Road geholt, jetzt möchte es Purcell im Einzel wissen. Und hat dabei den steinige Weg über die zweite Ebene gewählt.

Das aber mit Erfolg - denn Purcell reitet auf der ATP-Challenger-Tour gerade eine imposante 15-Siege-Serie, die ihn in der aktuellen Weltrangliste erstmals unter die Top 100 gebracht hat. In Chennai, Bengaluru und zuletzt in Pune konnte der 24-Jährige aus Sydney jeweils den Titel holen. Was ihn als neue Nummer 95 der ATP-Charts deutlich näher an die Hauptfeld-Tableaus zumindest einiger 250er heranbringt.

Van Assche gewinnt längstes Challenger-Finale der Geschichte

Gar nicht mal so weit dahinter rangiert seit dem gestrigen Montag ein 18-jähriger Franzose: Luca van Assche, neben Arthur Fils wohl die größte Hoffnung der Grande Nation auf die Rückkehr zu alter Stärke, firmiert neuerdings als Nummer 110 der Welt. Und das nach dem beinahe historischen Finalerfolg in Pau. Dort stand van Assche beim 7:6 (5), 4:6 und 7:6 (6) gegen Landsmann Ugo Humbert nämlich sagenhafte 3:56 Stunden auf dem Court, machte im dritten Satz einen Break-Rückstand wett, wehrte danach zwei Matchbälle ab und holte sich doch noch den bislang größten Titel seiner noch jungen Karriere.

An Drama hat es im längsten Endspiel der Challenger-Geschichte nicht gemangelt. „Ich bin sehr glücklich“, erklärte van Assche nach seinem Sieg. „Ich habe geführt, dann war ich hinten. Ich hatte selbst Matchball, dann hatte ich welche gegen mich. Es war ein fantastisches Match mit großartiger Unterstützung des Publikums.“ Daran wird es van Assche in Frankreich nie mangeln, wenn er seinen Weg erfolgreich fortsetzt.