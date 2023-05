ATP-Challenger Tunis: Dennis Novak scheitert klar an Damir Dzumhur

Der Niederösterreicher Dennis Novak verlor im Achtelfinale des Sandplatz-Challengers in Tunis deutlich in zwei Sätzen gegen den Bosnier Damir Dzumhur.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 17:27 Uhr

© GEPA pictures Im Achtelfinale von Tunis war für Dennis Novak gegen Damir Dzumhur nichts zu holen

Dennis Novak hat nach einer längeren Tennispause letzte Woche beim ATP-Challenger in Mauthausen (Oberösterreich) sein Comeback gefeiert und war dort im Viertelfinale am späteren Turniersieger Hamad Medjedovic gescheitert. Diese Woche startete der Niederösterreicher beim Sandplatz-Challenger in Tunis und musste dort im Achtelfinale gegen den Bosnier Damir Dzumhur eine klare 4:6,-0:6-Niederlage einstecken.

Detail am Rande: Vor der Tenniszwangspause des 29-Jährigen hatte er die letzte Partie auf der Tour ebenfalls gegen Dzumhur gespielt, musste damals aber beim Stand von 6:2, 4;4 aufgeben. Zumindest war dem Schützling von Günter Bresnik in Nordafrika ein Matcherfolg vergönnt - in Runde eins setzte sich Novak gegen den Belgier Gilles Arnaud Bailly haucdünn mit 2:6, 6:3, 7:6 (3).

