ATP-Challenger-Turnier in Moskau abgesagt

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde das für kommende Woche geplante Challenger-Turnier in Moskau abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2022, 15:26 Uhr

© Getty Images Die ATP-Challenger-Tour wird kommende Woche nicht in Moskau vorbeischauen

Wie die UEFA, die das für den 26. Mai in St. Petersburg geplante Finale der Champions League einen Tag nach dem Einmarsch russischer Trupen in der Ukraine nach Paris verlegt hat, reagierte nun auch die ATP auf die politische Großwettterlage. Aufgrund von Sicherheitsbedenken für die Spieler wurde das für kommende Woche angesetzte ATP-Challenger-Turnier in Moskau abgesagt.

Vor ein paar Tagen wurde darüber hinaus bekannt, dass das ATP-Tour-250-Turnier von St. Petersburg in diesem Jahr nach Nur-Sultan umzieht. Hintergrund für diese Verlegeung soll dem Vernehmen nach aber sein, dass die Veranstalter von St. Petersburg eine Aufwertung ihres Turnieres in die 500er-Kategorie anstreben.