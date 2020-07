ATP-Chef Andrea Gaudenzi - „Tennis hat einen Nachteil“

ATP-Chef Andrea Gaudenzi hofft weiterhin auf einen Re-Start der Tour am 14. August in Washington. Langfristige Prognosen wagt der Italiener nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2020, 09:15 Uhr

© atptour.com Andrea Gaudenzi muss den Re-Start der ATP-Tour mitorganisieren - und moderieren

Das Jahr 2020 hatte eigentlich ziemlich gut begonnen für die ATP und ihren neuen Vorsitzenden Andrea Gaudenzi: der noch von Vorgänger Chris Kermode in die Wege geleitete ATP Cup geriet zum durchschlagenden Erfolg, gekrönt vom Traumfinale zwischen Serbien mit Novak Djokovic und Spanien unter der Führung von Rafael Nadal. Danach allerdings wurde es schon bald zäh für den Tenniszirkus. Bis dann im März vor Indian Wells für´s Erste einmal der Vorhang fiel.

Dieser soll sich für die Männer in etwa vier Woche in Washington wieder heben, für die Frauen ist der Start Anfang August in Palermo geplant. Was Gaudenzi nur als interessierter Beobachter verfolgt. Dennoch: „Während der letzten drei Monate hatten wir Entscheidungen zu treffen, die es in dieser Art in der Geschichte des Tennissports noch nie gegeben hatte“, erklärte Gaudenzi, in seiner aktiven Zeit die Nummer 18 der Welt, gegenüber Sky Italia. „Wir, die WTA und die ITF hatten untereinander Konflikte, als die Pandemie ausbrach. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Aber über die Zeit bus zum heutigen Tag haben wir begonnen, hart an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, nämlich der sicheren Rückkehr zum Turniertennis. Das ist das Einzige, das im Moment zählt.“

Keine Bubble wie in der NBA oder im Fußball

Unbegründeten Optimismus kann man Gaudenzi nicht vorwerfen. „Wir haben viele Fragen und nur wenige Antworten. Weil viele Antworten kann man objektiv betrachtet im Moment nicht geben. Verglichen mit anderen Sportarten, hat Tennis aufgrund seiner globalen Struktur einen Nachteil. Die Spieler kommen aus allen Teilen der Welt, und reisen dann in ein anderes Land weiter, wenn nicht sogar auf einen anderen Kontinent. Fußball oder Basketball in der NBA können einfach eine Bubble schaffen und sich selbst einschließen, um ihre Events abzuhalten. Das können wir nicht tun.“

"Wir müssen uns auch darauf einrichten, dass ein Turnier nicht einfach abgebrochen werden kann, wenn es einen positiven Test gibt", so Gaudenzi weiter. "Vor allem, wenn wir uns bereits in der finalen Phase befinden. Deshalb müssen wir achtsam bleiben und alle möglichen Szenarien durchspielen, bevor wir das Startsignal für die einzelnen Events geben. Die nächsten beiden Wochen werden entscheidend sein."