ATP-Chef Gaudenzi: Längere 1000er vermindern Verletzungsrisiko

Andrea Gaudenzi, der Chef der ATP, hat in Shanghai die Entscheidung verteidigt, die ATP-Masters-1000-Turniere über einen längeren Zeitraum zu spielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 10:54 Uhr

© Getty Images ATP-Chef Andrea Gaudenzi blickt optimistisch in die Zukunft

Ein Mittwochsfinale in Peking, ein Dienstagsendspiel in Astana - möglich, nein, notwendig gemacht hat diese Umstände die Neuausrichtung des ATP-Kalenders, die ab diesem Jahr die Streckung des Events in Shanghai auf nunmehr zwölf Tage vorsieht. Ähnliches hat man im Frühjahr schon in Madrid und Rom gesehen, dort allerdings ohne die ungewohnten Finaltage anderer Turniere. Denn die mussten einfach flüchten, wie etwa das 250er in München.

Für Andrea Gaudenzi, den Chef der ATP, sind etwaige Bedenken schlimmstenfalls Wachstumsschmerzen, die er gerne bereit ist, in Kauf zu nehmen. Denn geht es nach dem italienischen Ex-Profi, dann überwiegen die Vor- die Nachteile der neuen Regelung.

Gaudenzi betont den Nutzen der freien Tage

„Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Spieler daran gewöhnen werden“, erklärte Gaudenzi beim Turnier in Shanghai. „Ja, es dauert länger, aber nur für die Spieler, die bis zum Ende noch dabei sind. Wenn man in der ersten, zweiten oder dritten Runde verliert, sind es ungefähr die gleichen Tage.“

Einen Aspekt findet Andrea Gaudenzi besonders erwähnenswert. „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Spieler nun einen Tag Pause zwischen den Matches haben. Und langfristig bin ich überzeugt, dass dies das Verletzungsrisiko verkleinern wird.“ Wissen werde man dies erst nach einer geraumen Zeit. Aber er, Gaudenzi, sei positiv gestimmt.