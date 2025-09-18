ATP Chengdu: Monfils gibt mit Knöchelverletzung auf

Altstar Gael Monfils musste beim ATP-250er-Turnier im chinesischen Chengdu verletzungsbedingt aufgeben. Profiteur war der Kasache Alexander Shevchenko.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.09.2025, 14:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Haudegen Gael Monfils musste in Chengdu verletzungsbedingt aufgeben.

Monfils hatte den ersten Satz gegen Shevchenko mit 7:6 für sich entschieden, ehe er in Satz zwei beim Stand von 3:4 einen unglücklichen Schritt machte. Der 39-Jährige ließ sich sofort fallen und hatte offensichtlich starke Schmerzen am Knöchel.

Der Physio wurde auf den Platz gerufen und Monfils humpelte zurück zu seiner Bank. Nach einer kurzen Pause entschied sich der Franzose dafür, weiterzuspielen. Er konnte jedoch im Anschluss kein Game mehr für sich entscheiden und beendete das Spiel etwa 15 Minuten später.

Shevchenko wird im Achtelfinale auf Giovanni Mpetshi Perricard treffen, der in Runde eins Filip Misolic mit 3:6, 6:1 und 6:4 bezwang.

Die Top 4 der Setzliste (Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Tallon Griekspoor und Brandon Nakashima) greifen nach Freilosen in der ersten Runde erst ab Freitag ins Turniergeschehen ein.

Titelverteidiger Marin Cilic ist indes schon ausgeschieden. Der 36-jährige Kroate unterlag dem 16 Jahre jüngeren US-Amerikaner Nishesh Basavareddy mit 6:4, 4:6 und 3:6.

Hier das Einzel-Tableau in Chengdu