ATP Cincinnati: Andy Murray schlägt mittels Wildcard in Ohio auf

Der zweifache Wimbledon-Champion Andy Murray hat genauso wie Nex-Gen-Spieler Sebastian Korda eine Wildcard für das ATP-1000-Turnier in Cincinnati akzeptiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2021, 16:33 Uhr

© Getty Images Andy Murray geht in Cincinnati mittels Wildcard an den Start

Als Fan von Andy Murray hat man es nicht mehr so leicht, seitdem sich der Schotte mehreren Hüftoperationen unterziehen musste. Gefühlt jede Woche rechnet man mit der Hiobsbotschaft, dass die ehemalige Nummer eins des ATP-Rankings seinen Schläger an den Nagel hängen könnte. Und so hantelt man sich von Turnier zu Turnier und nimmt alles freudig mit, was der Mann mit der eisernen Hüfte seinen treuen Anhängern noch bieten mag.

Grund zur Freude gibt es demenstprechend nach der Bekanntgabe zumindest zweier Wildcard-Vergaben für das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati. Neben der US-amerikanischen Next-Gen-Hoffnung Sebastian Korda wurde auch Sir Andy mit einem Freibrief für den Hauptwettbewerb des Hartplatz-Events im US-Bundesstaat Ohio bedacht. Aktuell sind außer Dominic Thiem noch alle Top-20-Spieler des ATP-Rankings in Nordamerika genannt.

Cincinnati ist ein guter Boden für den hartgesottenen Schotten, durfte er doch bereits zweimal die Siegertrophäe des hochdotierten Turniers in die Luft stemmen (2008, 2011). In der letztjährigen Ausgabe der Veranstaltung, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in New York ausgetragen werden musste, besiegte Murray in der zweiten Runde Alexander Zverev in drei Sätzen, um im Achtelfinale an Milos Raonic zu scheitern.