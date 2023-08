ATP Cincinnati: Djokovic unterliegt im Doppel

Novak Djokovic hat in Cincinnati auch für die Doppelkonkurrenz gemeldet. Direkt zum Auftakt war jedoch Schluss.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2023, 21:22 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic verabshciedete sich schnell aus der Doppelkonkurrenz in Cincinnati.

Zusammen mit Landsmann Nikola Cacic meldete Djokovic im Vorfeld beim Masters-Turnier für das Doppel. Mit dem Doppel Jamie Murray und Michael Venus stand direkt in Runde eins ein hartes Los an. Die beiden erfahrenen Doppelspezialisten siegten überzeugend in 65 Minuten Spielzeit 6:4, 6:2 gegen das serbische Duo.

Djokovic spielt gelegentlich bei Turnieren auch die Doppelkonkurrenz, um Spielpraxis zu sammeln. Für die Nummer zwei der Einzelrangliste ist die Teilnahme in Cincinnati das erste Turnier nach seiner Niederlage im Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz. Daher sicherlich auch die Teilnahme mit Partner Cacic, die ebenfalls auch als Test für den Davis Cup eingeordnet werden kann. Der 32-jährige Cacic ist wie die heutigen Kontrahenten ebenfalls auf das Doppel spezialisiert und kommt für das serbische Davis-Cup-Team regelmäßig zum Einsatz.

Am Mittwoch wird Djokovic dann auch im Einzel ins Turnier eingreifen. Gegner ist dann Alejandro Davidovich Fokina, der in der letzten Woche beim Masters in Toronto das Halbfinale erreichte und nach Sieg gegen Alexander Zverev gegen Alex di Minaur scheiterte.

