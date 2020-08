ATP Cincinnati: Dominic Thiem vs. Filip Krajinovic im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem bekommt es in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati mit Filip Krajinovic zu tun. Das Match gibt es ab 1:00 Uhr live im TV und Stream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2020, 00:38 Uhr

© Getty Images Hat wieder Grund zum Lächeln: Dominic Thiem kehrt auf die ATP-Tour zurück

Lange mussten die österreichischen Tennisfans auf einen offiziellen Auftritt Dominic Thiems warten, nun ist es aber endlich so weit. Der Österreicher trifft nach mehr als sechsmonatiger Tour-Pause in der zweiten Runde von Cincinnati auf den Serben Filip Krajinovic, der zum Auftakt gegen Salvatore Caruso in zwei Sätzen gewann.

Thiem und Krajinovic standen sich auf der ATP-Tour bislang noch nie gegenüber, sowohl auf Challenger-Ebene (Casablanca 2013) als auch bei einer Exhibition (Adria-Tour 2020) konnte sich der Österreicher im direkten Duell aber behaupten.

Thiem vs. Krajinovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Thiem und Krajinovic findet um 1:00 Uhr MEZ auf dem zweitgrößten Turnier-Platz (Court 17) statt und ist live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker zu verfolgen.