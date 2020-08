ATP Cincinnati in New York LIVE: Novak Djokovic vs. Tennys Sandgren im Livestream und TV sehen

Novak Djokovic ist in der Saison 2020 weiterhin ungeschlagen. Der Serbe steht beim ATP-Turnier in New York im Achtelfinale und fordert dort am Dienstag Tennys Sandgren. Das Spiel gibt es ab ca. 21 Uhr MEZ live auf Sky zu sehen, in diesem Artikel gibt es einen Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2020, 17:33 Uhr

Djokovic schlug am Montag in seinem Auftaktmatch Ricardas Berankis in zwei Sätzen. Nachdem er schon seinen Einsatz im Doppel mit Filip Krajinovic absagen musste, wurde er während des Einzel-Matchs erneut am Nacken behandelt. Danach übernahm er allerdings das Kommando und siegte 7:6(2), 6:4.

Djokovic vs. Berankis: Wo wird das Spiel im Livestream gezeigt?

Das Match zwischen Djokovic und Sandgren findet als dritte Partie nach 17:00 Uhr MEZ, in jedem Fall aber nicht vor 21 Uhr auf den größten Turnier-Platz (Grandstand, nach Medvedev - Bedene und Konta - Zvonareva) statt und ist live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker zu verfolgen.