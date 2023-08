ATP Masters Cincinnati: Regen als Spielverderber - Alexander Zverev muss sich gedulden

Aufgrund anhaltender Regenfälle in Cincinnati wird Alexander Zverev sein Erstrundenmatch gegen Grigor Dimitrov erst am Dienstag bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.08.2023, 06:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev muss sich gedulden

Alexander Zverev muss beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati noch etwas auf seinen ersten Einsatz warten: Das ursprünglich für Montag (Ortszeit) angesetzte Erstrundenduell gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov wurde aufgrund anhaltender Regenfälle auf Dienstag verschoben.

Anstatt in der Night Session wird Zverev, der zuletzt beim 1000er-Event in Toronto bereits in der zweiten Runde an Alejandro Davidovich Fokina scheiterte, nun am Tag spielen. Das Auftaktmatch des deutschen Olympiasiegers ist als dritte Partie nach 17:00 Uhr MEZ angesetzt.

Auf die Fans in Cincinnati wartet am Dienstag ein dichtes Programm, konnten bei den Herren am Montag doch nur fünf Erstrundenmatches zu Ende gebracht werden. Unter anderem löste Felix Auger-Aliassime mit einem Comeback-Sieg gegen Matteo Berrettini sein Ticket für die zweite Runde.

Unmittelbar vor einem Auftakterfolg steht indes Stan Wawrinka, dessen Match gegen Brandon Nakashima beim Stand von 6:3, 6:7 (5) und 5:2 abgebrochen wurde. Ein ähnliches Schicksal ereilte Titelverteidiger Borna Coric: Der Kroate liegt gegen Sebastian Korda mit 7:6 (5) und 4:3 (Break) voran.

Der Spielplan für Dienstag

Das Einzel-Tableau in Cincinnati