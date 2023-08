ATP Cincinnati: Tiafoe weiter, Alexander Zverev heute im Einsatz

Frances Tiafoe steht beim Masters-Turnier in Cincinnati bereits in Runde 2. Alexander Zverev greift heute ein, die Top 8 haben erst mal ein Freilos.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2023, 14:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Frances Tiafoe hat zum zweiten Mal ein ATP-Turnier gewonnen

Es ging gemächlich los beim Masters-Turnier in Cincinnati am ersten Tag im Herrentableau - die finalen Qualispiele standen ja auch noch an (Daniel Altmaier hat hier verloren und hofft noch auf einen Spot als Lucky Loser).

Frances Tiafoe (6:4, 6:7 (7), 6:4 gegen den zuletzt starken Tallon Griekspoor), Ben Shelton (5:7, 6:4, 6:4 gegen den ebenfalls zuletzt starken Christopher Eubanks), Adrian Mannarino (6:4, 6:3 im französischen Duell gegen Richard Gasquet) und Yoshihito Nishioka (6:4, 7:5 gegen Gregoire Barrere) hießen die frühen Sieger. Shelton hat sich dabei ein Duell gegen den an vier gesetzten Stefanos Tsitsipas erspielt.

Und Nishioka: Könnte in Runde 2 auf Alexander Zverev treffen.

Alexander Zverev spielt in der Nacht zum Dienstag

Der greift heute ins Turniergeschehen ein - oder besser gesagt: in der Nacht. Ab 1 Uhr geht es gegen Grigor Dimitrov (hier im Liveticker).

Die Top 8 haben noch etwas Pause, profitieren von einem Freilos in Runde 1.

Carlos Alcaraz ist topgesetzt vor Novak Djokovic, der nach seinen corona-impfgegnerischen Einreiseproblemen in den USA endlich wieder in Cincinnati aufschlagen darf. Und voll punkten kann - er hat hier ja nichts zu verteidigen. Und kann das Nummer-1-Rennen mit Alcaraz spannend machen.

Alcaraz wartet auf den Sieger der Partie zwischen John Isner und Jordan Thompson, Djokovic auf den Gewinner des Spiels Alejandro Davidovich gegen Tomas Martin Etcheverry.

Zum Einzel-Draw in Cincinnati