ATP Cincinnati: Wawrinka in drei, Fritz siegt gegen Lehecka

Stan Wawrinka wurde nach seinem Sieg in wiederaufgenommenen Match gegen Brandon Nakashima von den Fans gefeiert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2023, 19:58 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka siegte in drei Sätzen gegen Brandon Nakashima

Nachdem das Match am gestrigen Tag nach langen regenfällen nicht mehr aufgenommen werden konnte, spielten Stan wawrinka und Brandon Nakashima aersten heute ihre Erstrundenpartie weiter. Wawrinka siegte 6:3, 6:7(7), 6:3 gegen den US-Amerikaner im Duell der Wildcard-Teilnehmer. Nach dem Matchball wurde dem 38-jährigen Schweizer von den Fans viel Jubel entgegengebracht, obwohl "Stan the man" einen ihrer Schützlinge aus dem Turnier nahm. Wawrinka trifft in der nächsten Runde mit Francis Tiafoe auf den nächsten Lokalmatadoren.

Taylor Fritz gewinnt langen Tiebreak

Taylor Fritz siegte hingegen gegen den tschechen Jiri Lehecka. Vor allem der erste Satz war hartumkämpft und dauerte fast 20 Minuten. 7:6(14), 6:2 lautete nach 107 Minuten Spielzeit das Endergebnis. Mit Tommy Paul sicherte sich ein weiterer Amerikaner den Einzug in die nächste Runde. Sieben Minuten länger stand die Nummer 13 der Welt gegen Miomir Kecmanovic beim 7:5, 7:6(2) auf dem Platz.Paul trifft nun auf den Franzosen Ugo Humbert. Für Fritz stehen Lorenzo Sonego oder Alexander Shevchenko bereit.

Titelverteidiger Borna Coric musste seine Partie ebenfalls heute fortsetzen und benötigte nur wenige Minuten, um den Endstand 7:6(5), 6:4, zu zementieren. Coric nächster Gegner lautet Hubert Hurkacz oder Tanasi Kokkinakis, der sich als Qualifikant ins Hauptfeld spielte.

