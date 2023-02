ATP Cordoba: Topfavorit Diego Schwartzman schon ausgeschieden

Mit Diego Schwartzman ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Cordoba die Nummer eins gleich im Achtelfinale ausgeschieden. Schwartzman unterlag seinem argentinischen Landsmann Juan Manuel Cerundolo mit 6:7 (6) und 1:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 08:30 Uhr

© Getty Images Das Turnier in Cordoba 2023 war für Diego Schwartzman ein kurzes

Das jüngste sportliche Highlight von Diego Schwartzman könnte tatsächlich der Besuch der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gewesen sein. Auch wenn der mittlerweile 30-jährige Argentinier dort zunächts einmal die 1:2-Niederlage seiner Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien bezeugen musste. Danach ging es aber für Lionel Messi und Co. steil bergauf, den insgesamt dritten Titelgewinn Argentiniens feierte Schwartzman dann schon wieder zuhause. Auf dem Tennis-Court dagegen hakt es zur Zeit ein wenig.

De Saison 2023 hat Schwartzman in Auckland begonnen, musste dort gleich zum Auftakt gegen Jenson Brooksby nach verlorenem ersten Satz aufgeben. Bei den Australian Open kam das Aus in Runde zwei gegen J.J. Wolf. Und den davis Cup vergangene Woche in Finnland schenkte sich Schwartzman dann gleich ganz. Wenn er allerdngs gehofft hatte, dass auf heimischen sand der Aufschwung kommt, dann muss sich Diego Schwartzman noch eine Woche gedulden. Denn in Cordoba erwischte es den Topgesetzten gleich im ersten Match. Nach einem Freilos unterlag Schwartzman Juan Manuel Cerundolo mit 6:7(6) und 1:6. Die nächste Chance kommt in Buenos Aires ab kommenden Montag.

Abgesehen von Schwartzman haben sich die Gesetzten in Cordoba bislang ganz ordentlich geschlagen: Francisco Cerundolo, die Nummer zwei, rifft im Viertelfinale auf federico Coria, die Nummer sechs. Und der viertgesetzte Sebastian Baez hat es ebenso in die Runde der letzten acht geschafft wie Albert Ramos-Vinolas, die Nummer drei.

