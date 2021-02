ATP Cup 2021 live: Jan-Lennard Struff vs. Filip Krajinovic im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff will die deutsche Mannschaft im Duell mit Serbien in Führung bringen. Sein Match gegen Filip Krajinovic gibt es ab 0:00 MEZ live im TV und Stream bei Sky und ServusTV sowie in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2021, 12:54 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff will gegen Filip Krajinovic für die deutsche Führung sorgen

Jan-Lennard Struff zeigte beim Sieg über Milos Raonic eine äußerst konzentrierte Leistung und darf sich daher auch gegen Filip Krajinovic durchaus Chancen ausrechnen. Der Serbe kam gegen Kanada im Einzel nicht zum Einsatz, wird gegen Deutschland aber anstelle von Dusan Lajovic das erste Single bestreiten.

Das bislang einzige Duell der beiden entschied Krajinovic im Jahr 2014 in Hamburg in drei Sätzen für sich.

Struff vs. Krajinovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Filip Krajinovic gibt es ab 0:00 Uhr live im TV und Stream bei Sky und ServusTV.