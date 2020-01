ATP Cup: Barfuß-Bowling und gemischte Trainingseinheiten

Das deutsche Team um Alexander Zverev freut sich auf den Einstieg in den ATP Cup am Freitag. Das Training verläuft gut, sportliche Ablenkung gab es auch.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.01.2020, 09:08 Uhr

© Jürgen Hasenkopf So war es 2018: Alexander Zverev beklatscht den deutschen Erfolg

Die Rollen haben sich gedreht auf der Betreuerseite des deutschen Teams im Vergleich zum Davis-Cup-Treffen 2018 in Brisbane: Damals war Kapitän Michael Kohlmann der Mann auf der Bank, nun wird sich Boris Becker dieser Aufgabe annehmen. Kohlmann steht mit seiner Expertise zur Verfügung, die Zusammenarbeit mit dem dreimaligen Wimbledon-Champion Becker läuft ohnehin reibungslos.

Auch die generellen Umstände sind andere als 2018, wenn Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff am Freitag ab 08:30 Uhr MEZ (live im TV und Livestream bei Sky und bei uns im Match-Tracker) gegen die Mannschaft von Lleyton Hewitt antreten müssen. Zum einen, weil parallel auch noch ein WTA-Turnier stattfindet (mit großartiger Besetzung). Aber auch, weil nicht nur zwei, sondern gleich acht Teams in Brisbane versammelt sind.

Was interessante Trainingspaarungen mit sich bringt: So konnte Struff am Neujahrstag mit Novak Djokovic trainieren, Zverev übt am heutigen Donnerstag mit dem serbischen Weltranglisten-Zweiten. „Es wird viel gemischt“, sagte Davis-Cup-Chef Kohlmann im Gespräch mit tennisnet. So hat die deutsche Nummer eins auch mit dem italienischen Youngster Jannik Sinner gespielt, der für ein paar Tage zum Training in Brisbane vorbei geschaut hat. Ausreichend Plätze seien vorhanden (im Gegensatz zum Davis-Cup-Finale in Madrid), die Doppelpaarung Kevin Krawietz und Andreas Mies wird sich am Tag vor dem ersten Einsatz an den Südafrikanern messen.

Zverev und Struff beim Barfuß-Bowling

Mit dem Davis Cup ist die Situation ohnehin nur schwer vergleichbar. „Die Spieler sind mit ihren eigenen Teams da“, so Kohlmann weiter. „Und wir haben nicht dieses separate Davis-Cup-Team mit den eigenen Physios. Die Stimmung ist ein wenig so, wie sie auch das ganze Jahr über auf der Tour ist.“

Die Hoffnungen der Deutschen ruhen natürlich in erster Linie auf Alexander Zverev. Der hat sich nach der Südamerika-Tour mit Roger Federer ein paar Tage frei genommen, dann sein Augenmerk auf die Fitness gelegt. „Sascha fängt jetzt wieder richtig an mit dem Spielen“, erklärte Kohlmann. Alex de Minaur kommt Zverev als Gegner sehr recht: Nur bei der allerersten Partie, jener eben beim Davis Cup 2018, hatte der gebürtige Hamburger Probleme. In den drei anderen Matches gab Zverev in sechs Sätzen maximal vier Spiele ab.

Warm gemacht haben sich Zverev und Jan-Lennard Struff wie auch Doppel-Spezialist Andreas Mies beim Barfuß-Bowling. Keine einfache Übung, auch wenn am Ende ein Sieg gegen die kanadische Abordnung mit Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime heraussprang. Es sei das erste Mal gewesen, dass sie dieses Spiel gespielt hätten, so Mies. Manche Würfe waren gut, manche schlecht. Mehr Konstanz ist von ihm und Partner Kevin Krawietz dann am Freitag zu erwarten.