ATP Cup: Bautista Agut schlägt Kyrgios - 1:0 für Spanien

Roberto Bautista Agut hat Spanien im Halbfinale des ATP Cups gegen Australien mit 1:0 in Führung gebracht. "RBA" besiegte im Aufeinandertreffen der Nummern zwei Nick Kyrgios mit 6:1 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2020, 11:27 Uhr

© Getty Images Roberto Bautista Agut hat Spanien in Führung gebracht

Roberto Bautista Agut hat wie schon in den bisherigen Partien beim ATP Cup Spanien mit 1:0 in Führung gebracht. Nachdem Bautista Agut in der Vorrunde, aber auch im Viertelfinale gegen Belgien eher einfache Aufgaben zu bewältigen hatte, besiegte der Spanier am Samstag in Sydney nun Nick Kyrgios, der bislang einen herausragenden ATP Cup gespielt hatte. Bautista Agut gewann mit 6:1 und 6:4, zeigte dabei selbst eine sehr solide Leistung, während Kyrgios nicht an die Vorstellungen der vergangenen Tage anschließen konnte.

Im zweiten Match kann nun Rafael Nadal gegen Alex de Minaur den Finaleinzug der Spanier sicherstellen. Gegen Belgien hatte Nadal überraschend gegen David Goffin verloren, den Einzug in die Vorschlussrunde gemeinsam mit Pablo Carreno Busta dennoch sichergestellt.

Im Endspiel am Sonntag wartet schon das serbische Team mit Novak Djokovic, der in einem mitreißenden Match gegen Russland Daniil Medvedev in drei Sätzen bezwingen konnte. Davor hatte Dusan Lajovic Karen Khachanov besiegt.