ATP Cup: Bulgarien überrascht gegen Großbritannien, Russland schlägt Italien klar

Bulgarien hat am ersten Tag des ATP Cups für eine große Überraschung gesorgt. Das Team rund um Grigor Dimitrov schlug Großbritannien in einem packenden Länderkampf mit 2:1. Zudem setzten sich in der Night-Session Russland und Australien durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 17:04 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov

Harte Nachtarbeit bei Teamevents sind Tennisspieler spätestens seit dem Davis Cup in Madrid gewöhnt. Zumindest am ersten Tag des ATP Cups hat sich das nicht geändert, besonders schlimm erwischte es Großbritannien und Bulgarien in Sydney.

Das entscheidende Doppel begann erst wenige Minuten vor 1:00 Uhr Ortszeit. Zuvor hatte Cameron Norrie die Briten dank eines 6:2, 3:6 und 6:2-Siegs über Dimitar Kuzmanov in Führung gebracht, Grigor Dimitrov konnte anschließend mit einem 2:6, 6:4 und 6:1-Erfolg über Dan Evans ausgleichen.

Im Doppel hatte Bulgarien schließlich das bessere Ende für sich. Dimitrov und Alexandar Lazarov setzten sich gegen Jamie Murray und Joe Salisbury nach Abwehr von zwei Matchbällen mit 7:6 (5), 6:7 (2) und 11:9 durch. Durch diese Überraschung rangieren die Bulgaren in Gruppe C hinter Belgien auf dem zweiten Platz.

Medvedev schafft Comeback gegen Fognini

Russland und Italien hatten mit ihren Startzeiten in Perth etwas mehr Glück. Der Arbeitstag für die beiden Nationen war kurz vor Mitternacht beendet, wirklich glücklich dürften allerdings nur die Russen ins Bett gehen.

Das Team rund um Kapitän Marat Safin schlug Italien in einer Begegnung der Gruppe D mit 3:0. Zunächst gewann Karen Khachanov gegen Stefano Travaglia mit 7:5 und 6:2, danach blieb Daniil Medvedev im Match des Tages gegen Fabio Fognini mit 1:6, 6:1 und 6:3 siegreich. Khachanov/Medvedev entschieden auch das Doppel für sich – sie besiegten Simone Bolelli und Paolo Lorenzi mit 6:4 und 6:3.

Deutschland chancenlos

Im dritten Night-Session-Match gewann Gastgeber Australien in Gruppe F gegen Deutschland klar mit 3:0. Jan-Lennard Struff verlor gegen Nick Kyrgios, Alexander Zverev zog gegen Alex de Minaur den Kürzeren und auch Kevin Krawietz und Andreas Mies konnten gegen Chris Guccione und John Peers nicht anschreiben.

Der erste Tag des ATP Cups ist somit bereits wieder Geschichte. Am Vormittag hatten sich Kanada, Norwegen und Belgien behauptet. Am zweiten Tag warten mit den Partien von Rafael Nadal, Novak Djokovic und Dominic Thiem aber mindestens ebenso packende Matches.