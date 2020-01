ATP Cup: Dennis Novak kämpft Guido Pella nieder

Dennis Novak hat beim ATP Cup in Sydney sein erstes Match gewonnen. Österreichs Nummer zwei besiegte Guido Pella nach starkem Comeback mit 0:6, 6:4 und 6:4. Im zweiten Match trifft Dominic Thiem auf Diego Schwartzman.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.01.2020, 10:16 Uhr

© Getty Images Dennis Novak in Sydney beim ATP Cup

Der Beginn der Partie gegen Guido Pella hätte aus Sicht von Dennis Novak kaum einen unglücklicheren Verlauf nehmen können: 40:15 führte der Österreicher bei seinem ersten Aufschlagspiel, 40:0 gar bei seinem zweiten. Beide Male holte sich der argentinische Linkshänder noch das Break. Wie auch schließlich zum 6:0 nach nur 28 gespielten Minuten.

Beide Spieler hatten zum Auftakt beim ATP Cup über drei Sätze gehen müssen, Novak allerdings schien am Montag noch deutlich schwerer unter den Folgen des Marathons gegen Marin Cilic zu leiden. Pella dagegen, der in seinem ersten Match gegen Kamil Machjrzak gewonnen hatte, diktierte die meisten Ballwechsel mit seiner Vorhand, trieb Novak immer wieder aus dem Platz. Novak allerdings arbeitete sich langsam in die Partie, wurde offensiver. Und erarbeitete sich im fünften Spiel von Satz zwei seinen ersten Breakball - und nutzte diesen mit einem Rückhand-Longline-Schuss.

Thiem gegen Schwartzman

Beim Stand von 4:3 wehrte Novak drei Breakbälle ab, das Spiel dauerte länger als zehn Minuten. Der Österreicher nahm das Momentum mit, schaffte den Satzausgleich. Und ließ auch in der Entscheidung zunächst nicht locker. Nun war es zumeist Novak, der mit der Vorhand den Ton angab, mit der Rückhand immer öfter zum Punkt ansetzte. Und im Laufe des Matches immer fitter zu werden schien. Im fünften Spiel erspielte sich Novak eine Breakchance, sein Vorhand-Passierball verfehlte die Linie nur knapp. Die nächste Möglichkeit gab es wenige Minuten später, wieder wehrte Pella ab. Novak war nun aber der bessere Spieler - und schaffte tatsächlich das Break zum 5:4. Und servierte sicher zum Sieg aus.

Mit diesem Erfolg und den damit verbundenen 65 Punkten wird Novak aller Voraussicht nach erstmals unter die besten 100 Spieler der Welt vorstoßen. Eine Aussicht, die den Österreicher schon vor der Begegnung mit Marin Cilic beschäftigt hatte, wie Novak im On-Court-Interview freimütig zugab. Ebenso wie den Umstand, dass Thomas Muster ihm nach dem ersten Satz in der Umkleidekabine die Leviten gelesen hat. Mit Erfolg.

Im zweiten Match kann nun Dominic Thiem schon den Sieg für Österreich besorgen. Die Nummer vier der Welt trifft auf Diego Schwartzman, gegen den er von sieben Spielen fünf gewonnen hat, zuletzt im Endspiel der Erste Bank Open in Wien. Die Partie gibt es bei uns im Live-Ticker.