ATP Cup: Die Hoffnung lebt - Dominic Thiem & Co. träumen vom Aufstieg

Nach dem 3:0-Sieg gegen Argentinien ist beim österreichischen Team die Hoffnung auf den Aufstieg zurückgekehrt. Gegen das bereits ausgeschiedene Polen wird es erneut einen Sieg benötigen, um in die Runde der letzten Acht einzuziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.01.2020, 11:59 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

So schnell kann sich das Blatt wenden. War nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen Kroatien noch Katerstimmung angesagt, blickt das österreichische Team nach dem 3:0-Erfolg über Argentinien der Zukunft wieder voller Vorfreude entgegen - am Mittwoch (ab 0:00 Uhr live auf ServusTV und im Tennisnet-Ticker) wird es gegen Polen um den Aufstieg gehen.

Hauptverantwortlich dafür, dass die Österreicher überhaupt noch vom Einzug ins Viertelfinale träumen dürfen, ist Dennis Novak. Der 26-Jährige feierte in seiner Partie nach einem katastrophalen Start ein Wahnsinns-Comeback und zwang den Weltranglisten-25. Guido Pella mit 0:6, 6:4 und 6:4 in die Knie.

"Ich muss mich für den ersten Satz entschuldigen, aber Thomas (Muster, Anm.) hat mir dann eine Kabinenpredigt gehalten. Ich bin sehr stolz“, meinte Novak. "Es war eines der vielleicht fünf besten Spiele meiner Karriere", so der Österreicher weiter.

Thiem und Marach/Melzer legen nach

Selbst mit Siegen von Dominic Thiem und der österreichischen Doppelpaarung Oliver Marach/Jürgen Melzer wären die Chancen auf den Aufstieg bei einer Niederlage Novaks verschwindend gering gewesen - mit einem Matchverhältnis von 2:4 hätte es an den letzten beiden Spieltagen enorm viel Glück und Schützenhilfe anderer Teams benötigt.

Dass es nun aber eine durchaus realistische Gelegenheit auf das Weiterkommen gibt, ist naturgemäß nicht nur Dennis Novak zu verdanken - auch Dominic Thiem und Marach/Melzer erledigten ihre Hausaufgaben mit Bravour und konnten Diego Schwartzman bzw. Maximo Gonzalez/Andres Molteni in zwei Sätzen besiegen.

"Ich war mit meiner ersten Partie nicht zufrieden, aber ich habe gewusst, dass ich mich von Spiel zu Spiel verbessern kann. Jedes Match gegen Diego ist schwer, es sind lange und spektakuläre Punkte. Ich bin froh, dass wir heute gewonnen haben“, sagte Thiem.

Hurkacz in Topform

Auf den Weltranglistenvierten wartet auch am Mittwoch eine große Herausforderung. Mit Hubert Hurkacz trifft Thiem auf einen Mann in Topform: Der Pole ging sowohl gegen Schwartzman als auch gegen Borna Coric als Sieger vom Platz. Zudem gewann Hurkacz im vergangenen Jahr in Miami das bislang einzige Duell der beiden mit 6:4 und 6:4.

Keine leichte Aufgabe also für den Lichtenwörther. Zumindest gemäß der Papierform dürfte es da bei Dennis Novak schon etwas anders aussehen: Der Österreicher trifft in der ersten Partie des Tages auf den Weltranglisten-448. Kacper Zuk.

Erstmals wäre Novak, der in der kommenden Woche aller Voraussicht nach sein Debüt in den Top 100 der Weltrangliste geben wird, klarer Favorit beim ATP Cup. Ein weiterer Sieg des 26-Jährigen würde wohl erneut für Euphorie im österreichischen Team sorgen - und die Hoffnung bei Thomas Muster & Co. noch größer werden lassen.