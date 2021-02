ATP Cup: Djokovic schlägt Zverev, Doppel muss entscheiden

Nachdem Jan-Lennard Struff beim ATP Cup in Melbourne zum Auftakt Dusan Lajovic besiegen konnte, schaffte Novak Djokovic mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Alexander Zverev den Ausgleich für Serbien. (Hier kommt ihr zum Live-Ticker der Partie).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 05:21 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Freitag in Melbourne

Große Emotionen wollten bei Novak Djokovic nicht aufkommen, als der Weltranglisten-Erste endlich sein erstes Break im Match gegen Alexander Zverev schaffte. Aber: Djokovic nahm den Schwung des 3:2 im zweiten Durchgang mit, gab kein Spiel mehr ab. Im dritten Satz wurde es für Zverev ab und zu ein wenig enger, so etwa beim Stand von 3:3, als der Deutsche über Einstand musste. Sich aber mit riskanten Aufschlägen aus der Affäre zog.

Wenige Augenblicke später war es aber so weit: Eine Vorhand von Zverev landete hinter der Grundlinie, Djokovic schaffte das Break zum 5:4. Der Branchenprimus servierte aber nicht aus - nachdem er mit einem Doppelfehler Zverev die erste Breakchance überhaupt serviert hatte, schaffte dieser noch einmal den Ausgleich. Aber apropos Doppelfehler: Mit dem achten des Deutschen ging Djokovic wieder in Führung. Und gewann damit auch sein achtes Einzel beim erst 2020 ins Leben gerufenen ATP Cup - diesmal mit 6:7 (3), 6:2 und 7:5.

Was auch nötig war: Denn Jan-Lennard Struff hatte die deutsche Mannschaft wie schon in der Begegnung gegen Kanada in Führung gebracht. Diesmal benötigte Struff drei Sätze, um sich gegen Dusan Lajovic mit 3:6, 6:3 und 6:4 durchzusetzen. Eigentlich war auf Seiten der Serben Filip Krajinovic erwartet worden - der aber konnte aufgrund von Rückenproblemen nicht antreten.

Spielt Djokovic auch im Doppel?

Damit muss das Doppel entscheiden. Bei dem es auch Abweichungen vom ursprünglichen Plan gibt: Bei Deutschland kann Andreas Mies aufgrund einer Knieverletzung bekanntermaßen nicht mit seinem Partner Kevin Krawietz spielen. Und bei den Serben wird sich weisen, ob Djokovic wie schon gegen Kanada zur zweiten Schicht antritt. (Hier kommt ihr zum Doppel-Liveticker)

Bereits für das Halbfinale qualifiziert sind die Spanier, trotz des 1:2 gegen Griechenland. Der Sieg von Pablo Carreo Busta gegen Michail Pervolarakis bescherte den Vorjahresfinalisten den Einzug in die Vorschlussrunde, wo die Spanier auf Italien treffen. Ob mit Rafael Nadal, wird sich zeigen: Bis dato konnte der 20-malige Major-Champion kein Match beim ATP Cup bestreiten.