ATP Cup: Dominic Thiem - Die möglichen Folgen des Ausscheidens

Dominic Thiem und das österreichische Team sind beim ATP Cup nach der 1:2-Niederlage gegen Polen ausgeschieden. Das gibt einem der Rivalen Thiems die Möglichkeit, diesen in der ATP-Weltrangliste vor den Australian Open zu überholen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.01.2020, 17:18 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem könnte in den ATP-Charts zurückfallen

Roger Federer hat sicherlich viele Gründe gehabt, warum er seine ursprüngliche Zusage für eine Teilnahme beim ATP Cup vor den ATP Finals in London doch wieder zurückzog. Einer der vom Maestro angeführten lautete wie folgt: Federer wollte nicht schon so früh im Jahr stark umkämpfte Matches austragen. In den vergangenen Jahren hatte sich der mittlerweile 38-Jährige beim Hopman Cup eingespielt, in aller Ruhe. Und mit einem Match-Tiebreak anstelle eines dritten Satzes.

Mit Blick auf die Bilanz von Dominic Thiem nach dessen drei Partien beim ATP Cup 2020 scheint Federers Argument von bestechender Zugkraft gewesen zu sein: Bei seinen Niederlagen gegen Borna Coric und Hubert Hurkacz musste der Österreicher über drei Sätze gehen, der Zwei-Satz-Erfolg gegen Diego Schwartzman war hart erarbeitet. Die gute Nachricht aus Sicht des Österreichers: Im Gegensatz zum letzten Jahr stimmt die körperliche Verfassung, vor knapp zwölf Monaten reiste Thiem ja nicht gesund zu den Australian Open, musste in Runde zwei gegen Alexei Popyrin aufgeben.

Medvedev könnte Thiem überholen

Nur ein Sieg aus drei Matches und das verpasste Weiterkommen schmerzen aber vor allem auch in Hinblick auf die Position in der ATP-Weltrangliste. Dort liegt Thiem nur noch wenige Punkte vor Daniil Medvedev, der Russe darf in Sydney weiterspielen, würde bei einem weiteren Erfolg an Thiem vorbeiziehen. Und damit als Nummer vier in die Australian Open gehen. Die Implikationen liegen auf der Hand: Thiem könnte dann nicht erst im Halbfinale auf einen der großen Drei treffen, müsste sich im schlimmsten Fall hintereinander mit Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal auseinandersetzen. Ein Worst Case allerdings, den Dominic Thiem wohl mit Handkuss nehmen würde: Bedeutete dies doch, dass er in das Endspiel des ersten Majors des Jahres einziehen würde. Ausgerechnet Diego Schwartzman könnte schon am Donnerstag in Sydney Daniil Medvedev vorerst stoppen.

Dass Thomas Muster dabei eine Rolle spielen wird, steht seit diesem Mittwoch fest. Die ehemalige Nummer eins der Welt hat das Amt des Kapitäns beim ATP Cup extrem lebhaft ausgefüllt, gut genug offenbar, dass sich Thiem und Muster auf eine Zusammenarbeit verständigt haben. 20 Wochen in etwa soll der French-Open-Sieger von 1995 Thiem bei seinen beiden großen Zielen unterstützen: ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen und auf Position eins der Weltrangliste vorzustoßen.

Novak vielleicht schon in den Top 100

Für Dennis Novak könnte der Comeback-Sieg gegen Guido Pella den erstmaligen Einzug unter die 100 besten Spieler der Welt bedeutet habe. Im Moment liegt Novak im Live-Ranking auf Position 98. Die österreichische Nummer zwei gab sich bei diesem Thema allerdings gelassen: In den kommenden Wochen habe er so gut wie keine Punkte zu verteidigen, früher oder später werde sein Ranking ohnehin zweistellig werden. Zunächst steht für Novak die Qualifikation für die Australian Open an. Dort wird er, wie sein Kumpel Dominic Thiem im Hauptfeld, an einer der vorderen Positionen gesetzt sein.