ATP Cup: Dusan Lajovic vs. Roberto Bautista Agut im TV, Livestream und Liveticker

Roberto Bautista Agut und Dusan Lajovic eröffnen das Finale des ATP Cups in Sydney. Das Match zwischen Serbien und Spanien gibt es ab 08:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2020, 08:16 Uhr

© Getty Images Dusan Lajovic eröffnet für Serbien gegen Spanien

Roberto Bautista Agut geht als klarere Favorit in die Partie mit Dusan Lajovic: In den bisherigen drei Matches ging der Spanier jeweils als Sieger vom Platz. Das letzte Treffen der beiden gab es im Herbst 2018 in Basel in der Halle.

Beide Spieler konnten am Samstag im Halbfinale ihre Matches gewinnen. Lajovic besiegte Karen Khachanov ebenso in zwei Sätzen wie Roberto Bautista Agut den Lokalmatador Nick Kyrgios.

Das Match zwischen Dusan Lajovic und Roberto Bautista Agut gibt es ab 08:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky.