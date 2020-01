ATP Cup: Hymnen-Panne - Rumänien statt Republik Moldau

Den Veranstaltern des ATP Cups in Australien ist gleich am ersten Tag ein peinlicher Fauxpas unterlaufen. Vor dem Duell der Republik Moldau gegen Belgien (0:3) spielten die Verantwortlichen die Hymne von Rumänien. Die ATP räumte das Missgeschick zerknirscht ein.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 04.01.2020, 10:41 Uhr

"Es tut uns wirklich leid und wir haben uns persönlich bei dem Team Moldau entschuldigt", teilte der Weltverband mit. Moldaus Spieler Alexander Cozbinov spielte den Vorfall herunter. "Das ist für uns keine große Sache. Aber es war auch nicht so schwer, die richtige Hymne auszuwählen", sagte der 24-Jährige der Nachrichtenagentur AFP.

Die Flagge der Republik Moldau ist wie jene Rumäniens eine Trikolore in den Farben blau, gelb und rot. Allerdings findet sich im Unterschied zum Nachbarland bei Moldau das Landeswappen wieder, ein Adler mit einem Schild.

Moldau, das sowohl an Rumänien als auch an die Ukraine grenzt, war eines der letzten Länder, die sich für den ATP Cup qualifizierten. Radu Albot liegt auf Platz 46 der Weltrangliste, was für die Teilnahme am Turnier reichte. In 2019 schrieb er Sportgeschichte, als er in Delray beach zum ersten ATP-Titelträger seines Landes wurde.

Er und seine Teamkollegen, Cozbinov (Nr. 818), Egor Matvievici und Dmitrii Baskov spielen in einer Gruppe mit Großbritannien, Belgien und Bulgarien.

Cozbinov forderte seinen Gegner Darcis am Freitag lange, ehe er sich mit 4:6, 7:6(4) und 5:7 geschlagen geben musste.